Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении иноагента Чичваркина

Столичная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против предпринимателя Евгения Чичваркина*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, в течении года он дважды привлекался к административной ответственности из-за нарушения порядка деятельности иноагента.

За последнюю неделю, с 4 по 12 марта, Чичваркин*, находясь за границей, публиковал видео в одном из видеохостингов без необходимых маркировок.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании», — добавили в ведомстве.

Ранее уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента возбудили против ведущей телеканала «Дождь»** Юлии Таратуты *.

*Лица, признанные иностранными агентами в России.

** СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России.