Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении иноагента Чичваркина
Столичная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против предпринимателя Евгения Чичваркина*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным прокуратуры, в течении года он дважды привлекался к административной ответственности из-за нарушения порядка деятельности иноагента.
За последнюю неделю, с 4 по 12 марта, Чичваркин*, находясь за границей, публиковал видео в одном из видеохостингов без необходимых маркировок.
«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании», — добавили в ведомстве.
Ранее уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента возбудили против ведущей телеканала «Дождь»** Юлии Таратуты *.
*Лица, признанные иностранными агентами в России.
** СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России.