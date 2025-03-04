Против журналистки Таратуты завели уголовное дело

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента возбудили против ведущей телеканала «Дождь»* Юлии Таратуты**. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Юлия Таратута** включена в реестр иностранных агентов и находится за пределами территории Российской Федерации», — напомнили в СК.

По данным следствия, журналистка в январе 2025 года нарушила порядок деятельности иноагента, предусмотренный Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Таратута** не представила необходимую информацию в уполномоченный органы.

Следствие рассматривает вопрос об объявлении журналистки в розыск. Юлию Таратуту** признали иноагентом 16 декабря 2022 года.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России.

** Лицо, признанное иностранным агентом в России.