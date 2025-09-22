Бросившую ребенка в Таиланде россиянку проверит прокуратура

Прокуратура Приморского края начала проверку после оставления россиянкой ребенка в отеле в Бангкоке без присмотра. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что 34-летняя жительница Владивостока, прибывшая на отдых в Королевство Таиланд с четырехлетней дочерью, оставила ребенка без присмотра в номере отеля и длительное время не возвращалась», — заявили правоохранители.

В итоге девочку временно отправили в специализированное учреждение. Прокуратура поставила установление обстоятельств на контроль. По результатам проверки примут меры реагирования.

Как отметило РИА «Новости», женщина уехала в один из баров вместе с европейцем. Пара не оплатила номер, но оставила внутри вещи. Ребенка нашли сотрудники гостиницы и вызвали полицейских. В конце недели в Бангкок прибыла бабушка девочки, чтобы позаботиться о внучке.

