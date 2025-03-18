Прокуратура инициировала уголовное преследование Бориса Акунина

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартшвили). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что Акунина* два раза привлекали к административной ответственности за нарушение правил иноагента. С 11 января по 12 марта 2025 года он продолжил публиковать в Сети материалы без указания того, что они созданы иноагентом.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Чхартишвили по части 2 статьи 330.1 УК России», — заявили в прокуратуре.

В декабре прошлого года Таганский районный суд Москвы оштрафовал Акунина* на 45 тысяч рублей за нарушение деятельности иноагента. До этого его штрафовали по той же причине в августе.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.