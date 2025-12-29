Производство поддельной икры с гигантской выручкой накрыли в Люберцах

Сотрудники полиции пресекли производство поддельной красной и черной икры в Люберцах. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

По предварительным данным, злоумышленники закупали имитированную икру, расфасовывали ее по банкам и продавали под вымышленными брендами в московском и других регионах. Кроме того, в их цеху работали нелегальные мигранты.

Против организаторов бизнеса возбуждено уголовное дело, их отправили под домашний арест. Работников, у которых не было ни медицинских книжек, ни разрешений на работу, оштрафуют и выдворят за пределы России.

В общей сложности полицейские изъяли поддельной икры и оборудования для ее фасовки более чем на семь миллионов рублей.

Ранее в Тюмени задержали жительницу Краснодарского края, продававшую имитированную икру под видом настоящей, а заработанные деньги прятавшую в нижнем белье.