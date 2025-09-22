Профессора Сеченовского университета Гараеву арестовали в Москве

Савеловский районный суд Москвы отправил в СИЗО профессора Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Амину Гараеву. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гараевой Амины Султановны, <…>, сроком на два месяца», — уточнили в суде.

Женщину обвиняют в посредничестве при передаче взятки. Подробности дела пока неизвестны.

На сайте вуза ранее говорилось, что Гараева является доктором медицинских наук и профессором кафедры общественного здоровья и здравоохранения имени Н. А. Семашко. В МГМУ она преподавала медстатистику. Была награждена медалью «За мужество и гуманизм» и орденом «За заслуги в области медицины и здравоохранения». Сейчас информация о ней удалена с сайта вуза.

