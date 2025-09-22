Мэра Владимира обвинили в получении взятки от кладбищенской мафии

Мэру Владимира Дмитрию Наумову предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России .

«Следствием установлено, что фигурант в целях обогащения вступил с двумя жителями Московской области в сговор, пообещав оказать содействие в их незаконной похоронной деятельности, осуществляемой во Владимире», — заявили в ведомстве.

Глава города назначил членов преступной группы на руководящие должности организаций «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и «Центр управления городскими дорогами».

Наумова уличили в содействии изданию нормативного акта, который ограничивал права других участников ритуального бизнеса. За это мэр получила взятку в 1,1 миллиона рублей.

