Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве

Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Разину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию.

В ходе заседания интересы Разина представлял адвокат по назначению, защитник продюсера в суд не явился. Адвокат Разина от государства просил суд отклонить ходатайство следствия. Он предположил, что в случае участия в заседании об этом попросил бы сам обвиняемый.

Представители следствия уточняли, что местоположение Разина в настоящий момент не установлено, он скрылся от правосудия за пределами России.

Уголовное дело против продюсера завели по факту хищения денег, которые являлись лицензионным вознаграждением автора песен «Ласкового мая» — поэта Сергея Кузнецова.