Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве
РИА «Новости»: суд заочно арестовал продюсера Разина по делу о мошенничестве
Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщило РИА «Новости».
Разину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию.
В ходе заседания интересы Разина представлял адвокат по назначению, защитник продюсера в суд не явился. Адвокат Разина от государства просил суд отклонить ходатайство следствия. Он предположил, что в случае участия в заседании об этом попросил бы сам обвиняемый.
Представители следствия уточняли, что местоположение Разина в настоящий момент не установлено, он скрылся от правосудия за пределами России.
Уголовное дело против продюсера завели по факту хищения денег, которые являлись лицензионным вознаграждением автора песен «Ласкового мая» — поэта Сергея Кузнецова.