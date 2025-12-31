Продюсера «Ласкового мая» Разина объявили в международный розыск

Продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина объявили в международный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следователь, помимо межгосударственного розыска, объявил также Андрея Разина и в международный розыск», — рассказал собеседник агентства.

Против продюсера завели уголовное дело за хищение средств, которые предназначались автору песен «Ласкового мая», поэту Сергею Кузнецову, в качестве лицензионного вознаграждения.

Местоположение Разина на сегодняшний день не установили. Известно, что он покинул пределы России и что у него есть турецкое гражданство.