Продавшие террористам Renault знали о готовящейся атаке на «Крокус Сити Холл»

ТАСС: продавшие машину террористам, напавшим на «Крокус», знали о теракте

Семья из Таджикистана, продавшая автомобиль Renault Symbol террористам, напавшим на концертный зал «Крокус Сити Холл», знала о подготовке теракта. Об этом сообщил ТАСС .

Машину террористам продали братья Аминчон* и Диловар Исломовы*, также о подготовке к преступлению знал их отец Исроил Исломов*.

По данным следствия, именно они продали машину исполнителям. Их причастность к преступлению доказали после проведения оперативно-разыскных мероприятий, осмотров и обысков, а также дачи показаний свидетелями и потерпевшими.

Проданный автомобиль Renault Symbol, на котором боевики пытались скрыться после теракта, принадлежал одному из братьев.

В августе Басманный районный суд Москвы продлил арест Исломовым*. Они будут находиться под стражей до 22 ноября.

В конце августа по делу о теракте в «Крокусе» появились пятеро новых фигурантов. Один из обвиняемых, Якубджони Юсуфзода, пытался сбежать за границу после теракта.

* внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.