Продавщица взяла в заложники четырех инспекторов Роспотребнадзора в Оренбурге

Продавщица магазина одежды из Оренбурга взяла в заложники четырех сотрудников Роспотребнадзора, которые пришли в заведение с проверкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По его данным, женщина закрыла ключом входную дверь магазина и заблокировала выход инспекторам, незаконно удерживая их в помещении более пяти часов.

«Преступные действия обвиняемой были пресечены сотрудниками ОМОН Росгвардии по Оренбургской области и регионального СК России», — отметили в пресс службе.

Против задержанной возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

Ранее пьяный житель Первоуральска взял в заложники женщину и забаррикадировался с ней в квартире. Перед этим преступник угрожал совершить взрыв и кричал, что у него граната, однако огнестрельного оружия или взрывчатых веществ у него не оказалось. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело.