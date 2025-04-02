Продававшую дачу Ивлеевой риелтора «кинули» на миллион

Криптомошенники обманули женщину-риелтора из Москвы на 10 тысяч долларов, выдавая себя за покупателей жилья. Об этом рассказал Telegram-канал Mash .

К риелтору обратился мужчина, попросивший подобрать ему элитный дом в пределах 200 миллионов рублей и пообещав посреднику процент от будущей сделки. Женщина активно взялась за работу и предложила несколько вариантов, в том числе дачу Насти Ивлеевой.

Когда разговор зашел о предоплате, аферист заявил, что хранит деньги в криптовалюте, поэтому риелтору понадобится специальный кошелек и 10 тысяч долларов для его активации. Однако завести кошелек у женщины не получилось, и тогда мошенник предложил ей перевести деньги его знакомой. Получив их, мужчина бесследно исчез. Риелтор обратилась в полицию.

Ранее холдинг «Информзащита» рассказал об онлайн-махинациях с продажей дешевого жилья.