«Информзащита»: мошенники используют схему с «продажей» дешевого жилья

С начала марта 2025 года в России участились случаи онлайн-мошенничества с недвижимостью. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на данные холдинга «Информзащита».

Так, злоумышленники размещают объявление о продаже жилья высокого класса по заниженной цене, но требуют перечислить деньги за бронирование. После внесения платы «риелтор» исчезает, пояснили специалисты.

Также аферисты предлагают рассрочку на квартиры и просят отправить им деньги или код от «Госуслуг», чтобы зарегистрировать сделку. Сумма за бронирование или комиссия за «особые условия» рассрочки обычно составляет 250–300 тысяч рублей.

Эксперты «Информзащиты» предупредили о росте подобных происшествий. Аферисты активизируются в преддверии сезонного пика продажи жилья и пользуются усталостью граждан от ожидания снижения ставки по ипотеке.