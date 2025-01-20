Прятавшего наркотики в матрешке драгдилера поймали в Москве

Полицейские задержали наркомана и его дилера, прятавшего героин и метадон в матрешке. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве уточнили, что 46-летнего москвича задержали, когда он выходил из дома на Алтуфьевском шоссе. При досмотре у него нашли сверток с метадоном массой более 0,3 грамма. Мужчина заявил, что приобрел его для личного употребления у знакомого.

Позже сотрудники полиции задержали и наркодилера. В квартире дельца обнаружили 16 свертков с порошком, в составе которого был героин и метадон, общим весом более 25 граммов. Еще несколько пакетиков злоумышленник хранил в матрешке. Преступник заявил, что занимался продажей наркотиков в составе организованной группы.

Драгдилера арестовали, а покупателю избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Оба стали фигурантами уголовных дел.

Ранее в Кургане местный житель получил тюремный срок за распространение наркотических веществ в обмен на криптовалюту.