Курганцу назначили семь лет колонии за продажу наркотиков за криптовалюту

В Кургане местный житель получил тюремный срок за распространение наркотических веществ в обмен на криптовалюту. Об этом сообщил сайт Ura.ru .

Преступник смог легализовать виртуальные активы, полученные незаконным путем, на сумму почти один миллион рублей. Мужчину задержали еще в декабре 2023 года. Он спрятал в укрытиях пакеты с запрещенными веществами, но не успел завершить преступление.

Суд приговорил 26-летнего жителя Кургана к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, говорится в сообщении телеграм-канала прокуратуры.