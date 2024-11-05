Приговоренные к ограничению свободы беременные россиянки получили право на отсрочку

Получившие ограничение свободы по приговору суда матери новорожденных или беременные россиянки с 5 ноября смогут подать ходатайство об отсрочке наказания до достижения ребенком возраста 14 лет. До этого такая практика распространялась только на приговоренных к обязательным видам работ или реальным срокам. О том, как будут работать новые правила, в комментарии 360.ru рассказал адвокат Алексей Михальчик.

Он пояснил, что ограничение свободы представляет собой запрет определенных действий. Но чаще всего суды назначают комендантский час. То есть приговоренной женщине запрещают покидать место проживания в определенную часть суток.

Отслеживают осужденную через электронный браслет. В случае нарушения исправительная инспекция может потребовать от суда ужесточить меру наказания.

«Закон просто скорректировали. Формально у беременных не было права просить об отсрочке наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста при назначении наказания в виде ограничения свободы. Сейчас это привели в соответствие», — заявил Михальчик.

Адвокат подчеркнул, что это логичная мера, потому что право просить отсрочку сейчас имеют беременные женщины или матери младенцев с более жесткими видами наказаний

«У нас считается, что беременная женщина или мать младенца имеет право на всяческие послабления. Поэтому суды откладывают наказания до достижения ребенком 14 лет. А там суд в связи с изменением обстоятельств от наказания освобождает совсем», — подытожил Михальчик.

В начале сентября полицейские Тюмени задержали беременную местную жительницу при попытке покупки дозы наркотиков. В ходе разбирательства выяснилось, что у задержанной еще есть дети, а сама она считается многодетной матерью. Суд учел все эти обстоятельства и приговорил тюменку к штрафу в 10 тысяч рублей.