Приговор водителю, сбившему насмерть переходов в Благовещенске, вынесут после 19 сентября

В Благовещенске перенесли вынесение приговора по делу о ДТП с пешеходами

Суд отложил вынесение приговора водителю, сбившему пешеходов на улице Василенко в Благовещенске. Об этом сообщили в программе «Вести — Амурская область» со ссылкой на пресс-службу региональных судов.

Приговор должны были вынести 18 сентября, но, по данным журналистов, у суда появились новые вопросы, которые могут повлиять на решение. Поэтому дело продолжат рассматривать, с 19 сентября возобновятся слушания.

ДТП произошло 14 июня. Водитель, будучи пьяным, не справился с управлением, на огромной скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов.

Пять человек, в том числе двое подростков, погибли, еще четверо получили травмы. Виновника аварии задержали в тот же день, против него возбудили уголовное дело.