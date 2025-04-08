Приговор сжегшему Коран Журавелю оставили без изменений

Третий апелляционный суд в ходе выездного заседания в Волгоградском областном суде оставил без изменений приговор Никите Журавелю, которого осудили на 14 лет за госизмену и сожжение Корана. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат обвиняемого Андрей Сабинин.

«Жалоба без удовлетворения, приговор вступил в силу», — сказал он.

Журавеля задержали в мае 2023 года за сожжение Корана на фоне мечети. Выяснилось, что с молодым человеком связались представители украинских спецслужб и пообещали ему за сотрудничество вознаграждение.

Позже Никиту Журавеля признали виновным в оскорблении чувств верующих и приговорили к 3,5 года колонии. В ноябре прошлого года он получил 14 лет тюрьмы по делу о госизмене.

Молодой человек по своей инициативе переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, и передал сведения о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.