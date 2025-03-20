Приговор ОПГ, обманом похитившей 266 миллионов рублей, вынесли в Уфе

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 22 членам ОПГ по статьям о хищении имущества и участии в преступном сообществе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Подсудимые через поддельные платформы проводили торги в разных городах и похищали деньги. Всего от их действий пострадали более 500 человек, а сумма ущерба превысила 266 миллионов рублей.

Все участники группировки получили реальные сроки от 4,5 до девяти лет колонии общего режима. Кроме того, против них отдельно могут подать гражданские иски. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Санкт-Петербурге передали в суд дело против киберпреступников, которые похитили у россиян более 37 миллионов рублей. Они создали кол-центры и обманным путем уговаривали жертв перевести им деньги.