Группа киберпреступников похитила у россиян более 37 миллионов рублей

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело шести мужчин, которые организовали преступное сообщество и похитили у россиян более 37 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По версии следствия, с апреля по ноябрь 2022 года, Алексей Литвинов, Алексей Папченко, Павел Ганага, Максим Марченков, Антон Захаров и Евгений Мартюк с некоторыми другими лицами организовали преступную группировку, которая состояла из восьми отдельных функционально и территориально «кол-центров». Кибермошенники пользовались теневым сектором интернета и обманным путем убеждали доверчивых россиян переводить им деньги.

Одна из их схем заключалась в том, что преступники, обзванивая потенциальных жертв, представлялись якобы сотрудниками правоохранительных органов и кредитных организаций и говорили россиянам о попытках хищения у них денег. Чтобы уберечь средства, людям предлагалось перевести их на «безопасные» счета и ячейки.

«Для бесперебойной работы одновременно большого количества сим-карт операторов сотовой связи, на номера которых потерпевшие переводили свои деньги, обвиняемые использовали специальное оборудование — шлюзы и сим-боксы, которые были размещены в нескольких помещениях в Санкт-Петербурге», — добавили в ведомстве.

От действий кибермошенников пострадали 67 россиян. Они перевели мошенникам более 37 миллионов рублей.

Ранее в пресс-службе МВД России сообщили о новой схеме аферистов. Мошенники, используя бот в Telegram, обещают жертвам найти посылку в «Почте России». Во время якобы процедуры уточнения адреса, преступники пытаются получить доступ в аккаунту, чтобы в последствии украсть деньги.