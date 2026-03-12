Приезжие избили битами семью из-за парковочного места на Камчатке

Бастрыкин запросил доклад о нападении приезжих с битами на семью на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском группа приезжих избила битами и дубинками местных жителей, не поделив парковочное место. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании нападения, сообщила пресс-служба краевого ведомства.

Информация о групповом нападении на семью распространилась в соцсетях. Пострадали три человека — отец, сын и пожилая женщина, которая пыталась прекратить драку.

«Один из нападавших допустил публичные оскорбительные высказывания в адрес потерпевших и других граждан», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СКР по Камчатскому краю Владимиру Кулакову дать правовую оценку публичным высказываниям хулиганов и передать уголовное дело следователям.

