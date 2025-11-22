Придумавшая беременность россиянка вытянула из ухажера 500 тысяч рублей

Доверчивый екатеринбуржец потерял полмиллиона рублей, которые под предлогом беременности и рождения ребенка вытянула из него возлюбленная. Об этом сообщила пресс-служба курганского главка МВД.

Пара познакомилась в интернете, виртуальное общение быстро переросло в личные встречи. Но из-за сильной загрузки на работе молодого человека вместе пара не жила.

После нескольких встреч девушка уведомила ухажера, что забеременела. Обрадованный отец перечислял ей деньги на медицинские услуги, а также вещи для будущего младенца.

В декабре прошлого года девушка прислала новоявленному отцу фотографии ребенка. От предложения сделать тест на отцовство она уклонилась и попросила прислать дополнительные средства.

Из-за работы мужчина самостоятельно отправиться в Курганскую область не смог, поэтому оплатил командировку адвокатам.

С юристами девушка говорить не захотела, и они обратились в суд, чтобы тот дал санкцию на установление отцовства. В ходе процесса адвокаты установили, что никаких детей она не регистрировала.

Против лжебеременной завели уголовное дело о мошенничестве. С девушки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее россиян предупредили, что мошенники для выманивания геоданных потенциальных жертв начали использовать сайты знакомств. Втираясь в доверие, они получали необходимую информацию, а после приступали к шантажу с целью получения денег.