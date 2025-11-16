Мошенники стали использовать для обмана геоданные с сайтов знакомств

Правоохранители все чаще сталкиваются со случаями, когда мошенники используют для преступных схем геоданные россиян с сайтов знакомств. Об этом со ссылкой на МВД сообщил ТАСС .

«Зарегистрированы факты дистанционных хищений денежных средств, при которых злоумышленники, используя доверительные отношения, установленные на сайтах знакомств, получали актуальные геоданные жертвы», — уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, что преступники представляются жертвам представителями силовых структур или военнослужащими, а затем начинают угрожать. В итоге аферисты принуждали собеседников перевести им деньги или отдать их через курьера.

В пресс-службе рекомендовали соблюдать меры информационной безопасности и ограничить круг лиц к информации о своих геоданных.

Ранее аферисты обманули с помощью сайта знакомств 16-летнего подростка из Москвы. Они пригрозили, что в расположенное рядом с ним кафе прилетит ракета. В итоге по заданию мошенников школьник поджег кинотеатр в Красногорске.