Причастным к даче взятки замглавы Дмитровского округа избрали меру пресечения

Сергея Дубкова и Светлану Оберчук, которых подозревают в попытке дать взятку, избрали соответственно заключение под стражу и домашний арест на два месяца. Под домашним арестом будет находиться и начальник отдела рекламы муниципального казенного учреждения Сергей Зыков, которого пытались подкупить.

По данным следствия, Ионов и Зыков пообещали оператору наружной рекламы за взятку обеспечить победу в тендере. Самого замглавы Дмитровского округа накануне отправили в СИЗО. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.