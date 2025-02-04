Причастным к даче взятки замглавы Дмитровского округа избрали меру пресечения

Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции
Фото: Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения троим фигурантам уголовного дела о взятке замглавы Дмитровского муниципального округа Подмосковья Алексею Ионову. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Сергея Дубкова и Светлану Оберчук, которых подозревают в попытке дать взятку, избрали соответственно заключение под стражу и домашний арест на два месяца. Под домашним арестом будет находиться и начальник отдела рекламы муниципального казенного учреждения Сергей Зыков, которого пытались подкупить.

По данным следствия, Ионов и Зыков пообещали оператору наружной рекламы за взятку обеспечить победу в тендере. Самого замглавы Дмитровского округа накануне отправили в СИЗО. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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