Причастного к убийству 20-летней давности разоблачили в Москве

В Москве задержали мужчину по подозрению в причастности к убийству, совершенному 20 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, 25 апреля 2005 года несколько мужчин расстреляли посетителей ресторана в 1-м Тверском-Ямском переулке. Три человека погибли.

Долгое время следствию не удавалось установить всех причастных к этому преступлению. Но сейчас следователи и криминалисты вместе с сотрудниками полиции выяснили, что один из стрелявших живет в столице под чужим именем, вклеив свою фотографию в паспорт.

Мужчине предъявили обвинения в убийстве по предварительному сговору и незаконном хранении оружия.

В конце июня в Москве раскрыли двойное убийство, совершенное в 1993 году.