Двойное убийство 30-летней давности раскрыли в Москве

Правоохранители раскрыли двойное убийство, которое произошло в Москве 32 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, 11 сентября 1993 года в припаркованном у многоквартирного дома на Щукинской улице автомобиле марки «ВАЗ-1111», нашли труп мужчины. Его смерть наступила в результате огнестрельного ранения. Позже в этот же день, рядом с жилым домом на Авиационной улице обнаружили тело женщины с колото-резаными ранениями.

Следователям не удалось найти причастного к преступлению человека. Спустя годы сотрудники правоохранительных органов вновь проанализировали материалы уголовного дела об умышленном убийстве двух лиц, изучили собранные доказательства, и во время проверки по базам учета вышли на человека по его отпечаткам пальцев.

Подозреваемого арестовали. Он сообщил следствию информацию о соучастнике преступления. Правоохранители устанавливают его местонахождение.

Ранее пенсионера арестовали за совращение пятилетней девочки, которое он совершил почти полвека назад.