При обысках по делу экс-главы «Фонбета» изъяли два миллиона долларов

Shot: при обысках по делу Анохина о взятке изъяли два миллиона долларов

При обысках по уголовному делу о взятке против бывшего вице-президента РФС и экс-главы букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина изъяли два миллиона долларов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Всего, по его данным, в деле фигурируют шесть человек, в том числе замначальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол и один из сотрудников столичной прокуратуры.

Если суд признает бывшего вице-президента РФС виновным, ему может грозить до 15 лет лишения свободы и штраф до 3,5 миллиарда рублей.

При этом в самой букмекерской конторе уже назначили нового и. о. генерального директора, которым стал Константин Линев.

В «Фонбете» подчеркнули, что Анохин ранее покинул пост, чтобы заниматься новыми проектами.