Президент Киргизии допустил возврат смертной казни

Президент Жапаров: решение о смертной казни в Киргизии примут на референдуме

Президент Киргизии Садыр Жапаров не исключил, что в республике вернут смертную казнь, если за данное решение проголосуют на референдуме. Об этом он заявил госагентству Kabar .

Вопрос о снятии моратория на смертную казнь подняли после резонансного убийства 17-летней девушки. Глава государства поручил подготовить поправки в законодательство, предусматривающие высшую меру наказания за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин.

Решение насчет смертной казни примут «путем всенародного голосования».

«Этот законопроект может быть принят на референдуме», — подчеркнул Жапаров.

