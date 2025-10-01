Презервативы вместо багажа. В Домодедове задержали наркокурьера из Бразилии
ФТС: бразильянки в Домодедове нашли презервативы, наполненные кокаином
Двадцатидвухлетнюю гражданку Бразилии задержали в аэропорту Домодедово с необычным грузом. Как сообщили в пресс-службе таможни, девушка решила спрятать кокаин самым рискованным способом — «запихнула» его внутрь себя.
«Домодедовские таможенники задержали 22-летнюю гражданку Бразилии, которая пыталась провезти партию кокаина внутриполостным способом», — говорится в сообщении.
Иностранка прилетела рейсом из Дубая и прошла по «зеленому коридору», однако таможенники остановили ее для досмотра. В итоге нашли два презерватива с порошком: один в нижнем белье, второй — еще глубже.
Выяснилось, что внутри — кокаин. По словам задержанной, наркотики она привезла по просьбе неустановленного мужчины за вознаграждение. Экспертиза подтвердила: общий вес — 250 граммов.
Сейчас девушка находится под стражей. На нее завели уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Ей грозит до 15 лет, а в худшем случае — пожизненное заключение.
Ранее полторы тонны кокаина перехватили в порту Санкт-Петербурга при попытке ввезти в Россию.