Преступники, напавшие на двух пенсионерок, получили тюремные сроки в Кузбассе

В Кузбассе суд вынес приговор двум жителям Промышленновского округа, которые совершили нападение на пенсионерок. Об этом написал сайт sibdepo.ru .

Мужчины вломились в дом к 67-летней женщине и ее 88-летней матери, сломав стену веранды. Они связали обеих женщин скотчем, а рты заклеили скотчем. Угрожая ножом, преступники забрали 40 000 рублей и ювелирные украшения на сумму 140 000 рублей.

Вскоре сотрудники уголовного розыска нашли налетчиков в Кемерове. Полицейские задержали их в квартире родственницы одного из злоумышленников. Золотые украшения мужчины сдали в ломбард в Новокузнецке, а деньги поделили и потратили.

Суд приговорил их к девяти и 9,5 года колонии соответственно.