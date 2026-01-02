«Преступник и экстремист»: Коц подсчитал уголовные дела Буданова в России

Коц: глава Офиса президента Украины Буданов обвиняется более чем в 100 терактах

Новый глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов стал вторым человеком в стране. В России он преступник и экстремист. Об этом написал военный корреспондент Александр Коц , собравший «послужной список» Буданова.

Он напомнил, что в апреле 2023 года Следственный комитет заочно обвинил главу украинской разведки в причастности к подрыву Крымского моста, а Лефортовский суд Москвы вынес постановление о заочном аресте Буданова.

Второе обвинение в организации атак беспилотников с апреля по октябрь 2023 года российские следователи выдвинули в октябре того же года.

В декабре Басманный суд Москвы вынес еще одно постановление о заочном аресте Буданова по обвинению сразу в 104 терактах, повлекших тяжкие последствия.

С конца 2023 года бывший глава украинского ГУР находится в розыске по линии МВД, а с февраля 2024 года фигурирует в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

«Ну и как с такими о чем-то договариваться? Разве что о добровольной сдаче в руки российского правосудия», — подчеркнул Коц.

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил главой Офиса президента бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в пятницу, 2 января. Пост оставался пустым с конца ноября после добровольного ухода Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.