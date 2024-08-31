Преподаватели вузов Москвы отдали мошенникам 35 млн рублей

Профессор математики и преподаватели МГУ и РУДН на протяжении почти четырех месяцев перевели мошенникам все свои сбережения, включая деньги от продажи недвижимости, а также оформили на себя кредиты. Общая сумма потерь составила 35 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал «Сапа».

По данным авторов канала, злоумышленники использовали уже классическую схему со звонком от якобы сотрудника ФСБ, который запугивал жертв уголовным делом о финансировании террористов. На смену псевдосиловику на связь с пострадавшими выходили поддельные сотрудники Центробанка или Росфинмониторинга.

Под их воздействием преподаватель РУДН продала свою квартиру и передала все сбережения на общую сумму 17,1 миллиона рублей. Профессор математики из МГУ отдал 5,8 миллиона рублей, а его коллега по вузу лишилась 12,2 миллиона, полученных за продажу квартиры на улице Маршака.

Кроме того, пострадавшие занимали деньги у знакомых и оформляли на себя банковские кредиты. За крупными суммами мошенники присылали курьеров, а часть денег пострадавшие переводили на банковские счета. Сейчас весь всех участников преступной схемы вычисляют сотрудники полиции.

Жертвой мошенников также стала народная артистка России Лариса Долина. Под влиянием злоумышленников она продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках, у которой уже появился новый владелец, а деньги передала женщине-курьеру. Ее мошенники также использовали втемную. Теперь артистка обратилась в суд, чтобы сделку о продаже недвижимости признали недействительной.