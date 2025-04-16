Председателя Общественной палаты Шебекино арестовали за создание ОПГ

В Белгородской области главы Общественной палаты города Шебекино Владимира Тебекина арестовали за создание организованного преступного сообщества. Об этом сообщило РИА «Новости».

Также Тебекина обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии, незаконной банковской деятельности и мошенничестве. Суд продлил ему содержание под стражей на три месяца.

Ранее стало известно, что экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова заподозрили в мошенничестве. Также фигурантом уголовного дела стал его заместитель Алексей Дедов. Чиновников задержали сотрудники правоохранительных органов. Следствие будет добиваться ареста подозреваемых.

По предварительной информации, Смирнов вместе с подчиненным мог присвоить бюджетные деньги, которые предназначались для строительства заградительных сооружений на границе с Украиной.