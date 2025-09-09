Предпринимателя Сергея Деревянко арестовали за госизмену в Москве

Мещанский суд Москвы отправил бизнесмена Деревянко в СИЗО по делу о госизмене

В Москве суд по делу о государственной измене отправил в СИЗО индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко. Бизнесмен пока не обжаловал арест, передал ТАСС после ознакомления с данными из судебной картотеки.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ИП Деревянко С. И. по статье 275 УК РФ (госизмена). Решение вступило в силу», — говорится в картотеке Мещанского суда Москвы.

Уголовное дело рассматривают в закрытом режиме. В суде не стали комментировать его детали.

Деревянко по этой статье может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Бизнесмен до задержания занимался оптовой торговлей и фермерской деятельностью.

Ранее Мосгорсуд приговорил программиста Сергея Ирина к 15 годам лишения свободы и штрафу в пять миллионов рублей по делу о госизмене. Бывший сотрудник компании «Яндекс» перечислил украинскому фонду, закупающему вооружение для ВСУ, 500 долларов в феврале 2022 года.