Предпринимателя на розовом BMW задержали в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга спецназ прямо на дороге задержал бизнесмена по имени Александр, который передвигался на розовом BMW. Об этом Ura.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Помимо предпринимателя, силовики вытащили из транспортного средства двух его приятелей, однако вскоре отпустили на свободу.

По предварительной информации, мужчина проходит свидетелем по уголовному делу и находится под подпиской о невыезде. В детейлинг-центре на улице Тверитина, владельцем которого является Александр, неизвестные вымогали деньги у еще одного бизнесмена.

Официального комментария от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге задержали Михаила Волкова — отца политика Леонида Волкова*. Его заподозрили в финансировании запрещенной организации.

* признан иностранным агентом в России.