Предпринимателя на розовом BMW задержали в центре Екатеринбурга
В центре Екатеринбурга спецназ прямо на дороге задержал бизнесмена по имени Александр, который передвигался на розовом BMW. Об этом Ura.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Помимо предпринимателя, силовики вытащили из транспортного средства двух его приятелей, однако вскоре отпустили на свободу.
По предварительной информации, мужчина проходит свидетелем по уголовному делу и находится под подпиской о невыезде. В детейлинг-центре на улице Тверитина, владельцем которого является Александр, неизвестные вымогали деньги у еще одного бизнесмена.
Официального комментария от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге задержали Михаила Волкова — отца политика Леонида Волкова*. Его заподозрили в финансировании запрещенной организации.
* признан иностранным агентом в России.