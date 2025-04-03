Отца Леонида Волкова задержали в Екатеринбурге за финансирование ФБК

В Екатеринбурге задержали Михаила Волкова — отца политика Леонида Волкова*. Мужчину заподозрили в финансировании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК**). Об этом сообщил источник Ura.ru в силовых структурах.

«Сегодня утром [3 апреля] у себя дома задержан отец экстремиста Леонида Волкова*. Причина — финансирование запрещенной в России организации (ФБК**)», — заявил собеседник журналистов.

По данным правоохранителей, отец Волкова* перевел деньги на счет фонда. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о финансировании экстремистской деятельности. Максимальное наказание за это преступление — восемь лет тюрьмы.

Ранее силовики задержали жителя Владимира, переводившего деньги ФБК**. Против него возбудили уголовное дело.

* признан иностранным агентом в России

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.