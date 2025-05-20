Предприниматель в Севастополе похитил более 176 миллионов у Минобороны

СК России возбудил уголовное дело о хищении более 176 миллионов рублей во время выполнения государственного оборонного заказа в Севастополе. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Виктора Бойчука, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа», — сообщили в СК.

По данным следователей, в 2023–2024 годах Минобороны заключило контракты с Бойчуком на поставку древесины. Предприниматель показывал фиктивные документы о качестве и стоимости поставляемого дерева. Таким образом он похитил у государства более 176 миллионов рублей. Бойчука заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в Нижегородской области предприниматель незаконно присвоил 2,3 миллиона рублей. Мужчина заключил договор с акционерным обществом и указал в документации ложные сведения.