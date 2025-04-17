Предприниматель из Нижегородской области незаконно присвоил 2,3 млн рублей

В Нижегородской области завершилось расследование дела против 52-летнего предпринимателя, который обвиняется в хищении государственных средств. Об этом НИА «Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе полиции региона.
Мужчина принял участие в тендере на обработку и утилизацию неопасных отходов. В августе 2022 года он заключил договор с акционерным обществом. По условиям соглашения предприниматель должен был утилизировать отходы на специальных полигонах. С августа по сентябрь 2022 года бизнесмен подписал контракты с администрациями Балахнинского и Городецкого муниципальных округов на общую сумму почти семь миллионов рублей.
В отчетной документации он указал ложные сведения. В актах приемки выполненных работ предприниматель заявил об утилизации более семи тысяч кубометров твердых коммунальных отходов, хотя фактический объем составил около 3,4 тысячи кубометров. Его действия причинили ущерб бюджетам двух муниципалитетов в размере 2,3 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Статья предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
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