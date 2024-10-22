Полиция задержала предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева в Одинцове. Об этом утром 22 октября сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Оба мужчины сейчас доставлены в следственные органы. Других подробностей Волк не привела.
Покушение на Алихаджиева (сейчас он работает помощников депутата Госдумы Владимира Шаманова) совершили вечером 10 октября, когда он находился на территории своего частного дома в деревне Лапино.
Неизвестный выстрелил в него четыре раза, а затем скрылся с места преступления. Бывшего чиновника госпитализировали с огнестрельными ранениями. В больнице ему потребовалась операция.
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Предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на Шерипа Алихаджиева задержали
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