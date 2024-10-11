Пережившего покушение экс-зампреда кабмина Ингушетии прооперировали

Подмосковные врачи прооперировали дважды раненного при покушении бывшего заместителя председателя правительства в Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Сейчас пострадавший находится в реанимации. Об этом сообщил
Telegram-канал Shot.
По данным авторов публикации, в день нападения Алихаджиев встречался с гостями в своем доме в деревне Лапино Одинцовского городского округа.
Когда все разъехались, мужчина остался дома один и сидел на веранде. В этот момент неизвестный открыл огонь. Из четырех выпущенных пуль две попали в цель.
Раненый Алихаджиев дозвонился до жены, которая вызвала ему скорую. Следователи возбудили
уголовное дело о покушении на убийство и приступили к поискам стрелка.
Сейчас Шерип Алихаджиев занимает пост помощника депутата Госдумы Владимира Шаманова. До этого был заместителем председателя правительства Ингушетии.
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