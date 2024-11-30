«Люди добрые, убивают!» Экс-директора алтайского лицея арестовали по делу о растлении

Экс-директор алтайского лицея Харченко при задержании кричал, что его «убивают»

Бывшего директор лицея № 17 в Славгороде, экс-депутата городского собрания Сергея Харченко арестовали по делу о растлении школьника. Видео задержания опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости» .

На кадрах видно, как Харченко лег на пол и стал кричать, что его якобы «убивают в прокуратуре» и «подкладывают порнографические вещи».

«Это произвол! <…> Люди добрые, помогите, убивают меня, жену убивают, меня хотят посадить!» — кричал экс-директор.

Он потребовал от правоохранителей оставить его в покое, а те в ответ спросили, «зачем он это исполняет».

«Вы встаньте, заболеете», — сказал голос за кадром.

Экс-депутата отправили в СИЗО на два месяца. По данным РЕН ТВ, он делал неподобающие вещи по видеозвонку одному из учеников. Директор просил ребенка записать развратное видео и обменяться интимными фото.

В Домодедове ранее задержали педагога по подозрению в изнасиловании школьницы. СК установит обстоятельства случившегося.