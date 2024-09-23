Работавший под видом туркомпаний нелегальный криптообменник нашли в Москве

Правоохранители задержали в Москве организаторов нелегального криптообменика, которые помогали «клиентам» выводить финансы за пределы России. Об этом сообщила официальный представитель Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Трансграничная группировка незаконно выводила деньги с помощью криптовалюты и получала от этого доход в особо крупном размере. С потенциальными «клиентами» организаторы связывались через мессенджеры.

«С целью конспирации сообщники действовали под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной, а также в других районах столицы», — отметила представитель МВД.

За вывод денег преступники брали комиссию не менее 1% от суммы транзакции. Таким образом, группировка получила примерно 200 миллионов рублей.

Ранее телефонные мошенники уговорили певицу Ларису Долину перевести крупную сумму в криптовалюту и дали адрес офиса. Артистка рассказала, что прямо перед ней зарегистрировали виртуальный кошелек и обменяли деньги. Криптовалюту на сумму примерно 200 миллионов рублей перевели на другой счет.