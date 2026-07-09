Правоохранители ликвидировали нарколабораторию в Ленобласти

Сотрудники полиции Ленинградской области пресекли работу подпольной нарколаборатории в садоводстве «Чаща». Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

В результате операции было изъято более 17 килограммов наркотиков, а также химические реактивы и производственное оборудование. Так, свыше 10 килограммов запрещенного вещества нашли в тайнике в лесу неподалеку от участка.

Организатора производства, 39-летнего владельца дачи, задержали. Он признался, что занимается нелегальным бизнесом около года. Возбуждено уголовное дело.