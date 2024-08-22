Познакомились в Tinder. Маврикиец признался в зверском убийстве пропавшей россиянки

После пропажи российской туристки маврикийская полиция задержала возможного убийцу — местного жителя, в машине которого нашли следы крови. Мужчина признался, что это он зверски зарезал 29-летнюю девушку. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Работающий в сфере IT маврикиец познакомился с жительницей Челябинска с помощью приложения для знакомств Tinder. На допросе мужчина признался, что собирался на ней жениться, но узнал об измене и убил ее.

По его словам, он пригласил девушку осмотреть достопримечательности на островах. Во время путешествия житель Маврикия зарезал девушку, после чего спрятал ее тело в городе Вакоа-Феникс.

Мужчину допросили сразу после пропажи туристки, но тот заявил им, что просто свозил россиянку погулять и высадил в Кюрпипе. Позже полиция обнаружила в машине подозреваемого следы крови и задержала его. Маврикиец признал вину и показал, где закопал девушку.

Убитая им россиянка преподавала в университете в Челябинске, уточнили журналисты. Она любила путешествовать и увлекалась индийской культурой.

Подруга убитой рассказала 360.ru, что не верит в ее смерть. Девушка объяснила, что жительница Челябинска хорошо разбиралась в людях и не могла пойти на авантюру. Полиция Маврикия подтвердила гибель россиянки, сообщил RT.