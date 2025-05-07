Пожизненно осужденный убийца целой семьи попросил смягчить наказание

Осужденный на пожизненный срок за убийство семьи с двухлетним ребенком житель Пермского края Сергей Галанов обратился в суд с просьбой смягчить ему наказание. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило РИА «Новости» .

В колонии мужчина провел 18 лет и попросил заменить неотбытую им часть срока на более мягкий вид наказания. Суд отказался рассматривать ходатайство Галанова, потому что пожизненно осужденные граждане могут получить освобождение только по акту помилования, амнистии или решение суда об УДО. Чтобы его получить, заключенный должен провести в тюрьме не менее 25 лет.

Приговор жителю Пермского края вынесли в 2007 году. Обвинитель доказал, что на тот момент 20-летний Галанов пришел в гости к своим знакомым. Между приятелями возник конфликт на почве ревности. Мужчина схватил нож и несколько раз ударил им главу семейства, а потом его жену и двухлетнего ребенка. После этого он устроил в доме пожар и пытался скрыться, но спустя месяц правоохранители задержали его.

Ранее стало известно, что по УДО в ближайшее время могут выпустить пожизненно осужденного петербургского маньяка Максима Петрова — Доктора Смерть. Он провел в исправительной колонии Соликамска «Белый лебедь» больше 20 лет. Следователи установили, что он ради наживы убил 11 человек.