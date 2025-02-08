Пожизненно осужденный террорист судился с ФСИН за отсутствие солнечного света

Фигурант уголовного дела, пожизненно сужденный за участие в теракте в московском аэропорту Домодедово в 2011 году, пожаловался на обваливающуюся штукатурку, пыль, отсутствие солнечного света и неприятный запах во время прогулок. Он потребовал компенсацию через суд, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, осужденный на протяжении нескольких лет пытается получить компенсацию за «нравственные страдания». Он подает иски в Генпрокуратуру, ФСИН и Минфин. Преступник заявил, что в СИЗО, где он содержался во время суда, на него надевали наручники при передвижении вне камеры. Также мужчина пожаловался на нехватку личного пространства.

Суды рассмотрели иски, но оставили их без удовлетворения.

Согласно материалам дела, террорист привел в действие взрывчатку в зале прилета международных авиалиний воздушной гавани. По версии следствия, за организацией теракта стоял лидер преступной организации «Имарат Кавказ»* Доку Умаров.

Ранее крымский суд отправил под арест трех боевиков-исламистов, сообщил RT. Они занимались вербовкой в террористическую группировку.