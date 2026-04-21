Пожизненно осужденный россиянин попросил освободить его по УДО

Пожизненно осужденный Магомедов попросил об УДО после 29 лет в колонии

Приговоренный к пожизненному заключению россиянин Давуд Магомедов спустя 29 лет в колониях особого режима подал заявление на условно-досрочное освобождение. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Летом 1997 года Верховный суд Дагестана приговорил подсудимого к смертной казни и конфискации имущества по делу о бандитизме, попытке побега из мест лишения свободы, разбое и убийствах. Однако затем наказание заменили на пожизненное.

Больше половины срока Магомедов провел в колонии «Белый медведь» в Пермском крае, а затем его перевели в ИК «Полярная сова» в ЯНАО.

Сейчас Магомедову 60 лет, он добивается УДО от наказания. Осужденному отказали в рассмотрении ходатайства, он обжаловал решение в вышестоящей инстанции.

