Пожизненно осужденный экс-сенатор объяснил, почему решил извиниться перед Кадыровым
Осужденный экс-сенатор Арашуков назвал обращение к Кадырову личным делом
Получивший пожизненный тюремный срок бывший сенатор Рауф Арашуков извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым по личным причинам. Об этом сообщил РБК.
Осужденный за убийство заявил через адвоката, что обратился к главе Чечни и извинился перед ним за совершенные ошибки. Он не увидел ничего плохого в том, чтобы передать послание человеку, которого считает своим другом.
«Что касается извинений и обращения причины — это наше личное», — добавил Арашуков.
В письме к Кадырову экс-сенатор рассказал, что не хотел «разозлить или обидеть» его и попросил оказать помощь семье.
Арашукова приговорили к пожизненному заключению за организацию преступного сообщества, два убийства и хищение газа на 4,4 миллиарда рублей.