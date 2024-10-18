Пожизненно осужденный экс-сенатор объяснил, почему решил извиниться перед Кадыровым

Получивший пожизненный тюремный срок бывший сенатор Рауф Арашуков извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым по личным причинам. Об этом сообщил РБК .

Осужденный за убийство заявил через адвоката, что обратился к главе Чечни и извинился перед ним за совершенные ошибки. Он не увидел ничего плохого в том, чтобы передать послание человеку, которого считает своим другом.

«Что касается извинений и обращения причины — это наше личное», — добавил Арашуков.

В письме к Кадырову экс-сенатор рассказал, что не хотел «разозлить или обидеть» его и попросил оказать помощь семье.

Арашукова приговорили к пожизненному заключению за организацию преступного сообщества, два убийства и хищение газа на 4,4 миллиарда рублей.