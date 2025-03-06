Пожилая москвичка отдала мошенникам более миллиона рублей

Пожилая жительница Москвы отдала телефонным мошенникам 1,2 миллиона рублей. Аферисты сначала представились оператором связи, а затем действовали под видом правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Когда преступники узнали серию и номер паспорта женщины, они внушили ей, что мошенники теперь могут похитить ее сбережения.

По данным прокуратуры, 78-летняя женщина по требованию аферистов сначала сняла с банковского счета 400 тысяч рублей, упаковала их как подарок и передала курьеру. На этом мошенники не остановились: они убедили свою жертву снять еще 800 тысяч и тоже передать их преступнику.

Полиция задержала возможного преступника — им оказался 25-летний мужчина. Суд отправил его под стражу.

«Криминальный заработок он нашел в мессенжере. Сейчас он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений», — отметили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным МВД, арестованного подозревают еще в нескольких эпизодах мошенничества. По версии следствия, он выманил у 83-летнего москвича более миллиона рублей.