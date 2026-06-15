Пожилая хабаровчанка получила 19 лет колонии за подготовку теракта

Пенсионерку из Хабаровска приговорили к 19 годам колонии за подготовку террористического акта. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Суд установил, что 60-летняя хабаровчанка научилась изготавливать в бытовых условиях взрывчатые вещества и самодельные зажигательные устройства. При подготовке к теракту она изготовила взрывчатку, а также привлекла к задуманному двух подельников.

Женщина нашла в Хабаровске цели для совершения теракта: поджога или взрыва, отметили в прокуратуре.

«За совершение указанных преступлений судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — опубликовали в канале вердикт суда.

Жителю Краснознаменска назначили 12 лет колонии строгого режима за сбор данных для украинских спецслужб. Суд установил, что 22-летний мужчина шпионил в пользу Украины — собирал информацию, полезную для планирования ударов и диверсионно-террористической деятельности.